Une jeunesse sans réseaux, une Ligue 1 sans réserve ?

L’Assemblée nationale a adopté un projet de loi visant à interdire l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. Or cette tranche d’âge a déjà pris l’habitude de suivre le football via Snapchat ou TikTok. La Ligue 1 risque-t-elle d’y perdre des plumes et, à terme, de l’audience ?

« Les cerveaux de nos enfants et de nos adolescents ne sont pas à vendre » , s’était ému, avec indignation, le président de la République, Emmanuel Macron. Dans cette même vidéo, destinée à être largement RT, il avait annoncé une procédure accélérée pour l’adoption de cette proposition de loi destinée à interdire l’accès aux réseaux sociaux (TikTok, Instagram, Snapchat, voire d’autres applis selon l’avis de l’Arcom) aux mineurs de moins de 15 ans – ainsi que l’usage du téléphone portable au lycée – afin qu’elle puisse entrer en vigueur dès la rentrée prochaine, en septembre 2026 donc. « On peut comprendre cette disposition, au regard du manque de régulation des plateformes, mis en lumière lors des auditions parlementaires » , résume Boris Radojcic, directeur créatif dans une agence de communication.

Le souci du législateur apparaît en effet plus que légitime, notamment face aux dangers du cyberharcèlement, dont on a malheureusement constaté qu’il pouvait conduire, dans certains cas extrêmes, au suicide des victimes. Toutefois, d’une certaine manière, la bataille semble déjà en partie perdue. En France, 76 % des enfants de 11-12 ans possèdent au moins un compte sur un réseau social, alors même que l’âge minimum est aujourd’hui fixé à 13 ans. Une réalité qui interroge sur l’effectivité future de la loi, quand on connaît la facilité, technique en particulier, de contournement de ce genre de prohibition.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com