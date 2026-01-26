 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une jeunesse sans réseaux, une Ligue 1 sans réserve ?
information fournie par So Foot 26/01/2026 à 22:46

Une jeunesse sans réseaux, une Ligue 1 sans réserve ?

Une jeunesse sans réseaux, une Ligue 1 sans réserve ?

L’Assemblée nationale a adopté un projet de loi visant à interdire l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. Or cette tranche d’âge a déjà pris l’habitude de suivre le football via Snapchat ou TikTok. La Ligue 1 risque-t-elle d’y perdre des plumes et, à terme, de l’audience ?

« Les cerveaux de nos enfants et de nos adolescents ne sont pas à vendre » , s’était ému, avec indignation, le président de la République, Emmanuel Macron. Dans cette même vidéo, destinée à être largement RT, il avait annoncé une procédure accélérée pour l’adoption de cette proposition de loi destinée à interdire l’accès aux réseaux sociaux (TikTok, Instagram, Snapchat, voire d’autres applis selon l’avis de l’Arcom) aux mineurs de moins de 15 ans – ainsi que l’usage du téléphone portable au lycée – afin qu’elle puisse entrer en vigueur dès la rentrée prochaine, en septembre 2026 donc. « On peut comprendre cette disposition, au regard du manque de régulation des plateformes, mis en lumière lors des auditions parlementaires » , résume Boris Radojcic, directeur créatif dans une agence de communication.

Le souci du législateur apparaît en effet plus que légitime, notamment face aux dangers du cyberharcèlement, dont on a malheureusement constaté qu’il pouvait conduire, dans certains cas extrêmes, au suicide des victimes. Toutefois, d’une certaine manière, la bataille semble déjà en partie perdue. En France, 76 % des enfants de 11-12 ans possèdent au moins un compte sur un réseau social, alors même que l’âge minimum est aujourd’hui fixé à 13 ans. Une réalité qui interroge sur l’effectivité future de la loi, quand on connaît la facilité, technique en particulier, de contournement de ce genre de prohibition.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Maxime Lopez met les choses au clair sur la sélection algérienne
    Maxime Lopez met les choses au clair sur la sélection algérienne
    information fournie par So Foot 26.01.2026 23:19 

    Annoncé avec insistance ces dernières semaines du côté de la sélection algérienne en vue du prochain Mondial, Maxime Lopez (28 ans) a tenu à mettre les choses au clair ce lundi sur les réseaux sociaux. S’il avait laissé la porte ouverte à une convocation dans le ... Lire la suite

  • La série d'invincibilité se poursuit pour Le Mans, tombeur de Dunkerque
    La série d'invincibilité se poursuit pour Le Mans, tombeur de Dunkerque
    information fournie par So Foot 26.01.2026 22:51 

    Le Mans FC 1-0 USL Dunkerque But : E.Colas (49e) pour les Manceaux … FG pour SOFOOT.com

  • Que peut apporter Dro Fernández au PSG ?
    Que peut apporter Dro Fernández au PSG ?
    information fournie par So Foot 26.01.2026 22:46 

    Première recrue du mercato hivernal du PSG, Dro Fernández arrive sur la pointe des pieds chez le champion d’Europe en titre après n’avoir joué que 148 minutes comme professionnel avec le FC Barcelone. Mais que peut vraiment apporter le milieu offensif de 18 ans ... Lire la suite

  • Dro Fernández débarque au Paris Saint-Germain
    Dro Fernández débarque au Paris Saint-Germain
    information fournie par So Foot 26.01.2026 22:26 

    C’était dans l’air depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel. Dro Fernández, milieu offensif de 18 ans, s’est engagé ce lundi en faveur du Paris Saint-Germain, en provenance du FC Barcelone . Le champion de France a annoncé sur ses réseaux sociaux, dans ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank