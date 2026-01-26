Maxime Lopez met les choses au clair sur la sélection algérienne

Annoncé avec insistance ces dernières semaines du côté de la sélection algérienne en vue du prochain Mondial, Maxime Lopez (28 ans) a tenu à mettre les choses au clair ce lundi sur les réseaux sociaux. S’il avait laissé la porte ouverte à une convocation dans le groupe des Fennecs lors d’un reportage sur Canal+, le natif de Marseille a tenu à démentir, par le biais d’un post sur X, toute intention de forcing de sa part .

Vrai ✅ il n’a jamais été question que je rejoigne la selection j’ai simplement répondu à des ITW. Toutes les rumeurs etaient fausse .J’ai beaucoup de respect pour la selection Algerienne et pour son peuple. Je leur souhaite le meilleur pour les prochaines échéances et surtout la……

FG pour SOFOOT.com