La série d'invincibilité se poursuit pour Le Mans, tombeur de Dunkerque
Le Mans FC 1-0 USL Dunkerque
But : E.Colas (49e) pour les Manceaux
…
FG pour SOFOOT.com
Annoncé avec insistance ces dernières semaines du côté de la sélection algérienne en vue du prochain Mondial, Maxime Lopez (28 ans) a tenu à mettre les choses au clair ce lundi sur les réseaux sociaux. S'il avait laissé la porte ouverte à une convocation dans le ...
C'était dans l'air depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel. Dro Fernández, milieu offensif de 18 ans, s'est engagé ce lundi en faveur du Paris Saint-Germain, en provenance du FC Barcelone . Le champion de France a annoncé sur ses réseaux sociaux, dans ...
Un international suisse en chasse un autre. Quelques heures après avoir confirmé le licenciement de son entraineur Ludovic Magnin en raison d'un manque de progression sportive, et malgré la victoire de la veille face au FC Zurich (3-4), le FC Bâle a annoncé ce ...
Mieux vaut tard que jamais. Près de cinq jours après l'annonce par Vanessa Le Moigne de son intention de quitter le monde du ballon rond, à la suite de la vague récente de cyberharcèlement et d'insultes sexistes à son encontre, la journaliste de Bein Sports a reçu ...
