Que peut apporter Dro Fernández au PSG ?
information fournie par So Foot 26/01/2026 à 22:46

Première recrue du mercato hivernal du PSG, Dro Fernández arrive sur la pointe des pieds chez le champion d’Europe en titre après n’avoir joué que 148 minutes comme professionnel avec le FC Barcelone. Mais que peut vraiment apporter le milieu offensif de 18 ans ?

C’est jour de marché à Barcelone, pour les Parisiens. Après avoir recruté Neymar, Rafinha, Lionel Messi et Ousmane Dembélé ces dernières saisons au FC Barcelone, le PSG a cette fois jeté son dévolu sur un membre bien moins clinquant et expérimenté des Blaugrana : Dro Fernández. 148 minutes comme pro, quelques accolades avec Lamine Yamal et Fermín López lors de son premier match de Ligue des champions face à l’Olympiakos et déjà un transfert majeur pour 8 millions d’euros avec un contrat s’étalant jusqu’en 2030 dans le club de la capitale. Que peut-on attendre de la première (et dernière ?) recrue dans cette fenêtre hivernale du champion d’Europe en titre ?

Une belle prise de guerre ?

Au micro de Catalunya Ràdio, dimanche soir, Joan Laporta avait du mal à cacher sa frustration au sujet du départ de Dro Fernández, formé à la Masia. « Nous en parlerons lorsque tout sera réglé, car la situation a été désagréable , fulminait le président barcelonais. Cela a été une surprise, car nous avions convenu d’une autre solution pour ses 18 ans. […] Son représentant nous a informés qu’il ne pouvait pas respecter ce que nous avions convenu. » Il faut dire qu’avant de rallier le PSG, le jeune Hispano-Philippin d’1,80m et son entourage auraient donné le feu vert pour une prolongation de contrat. Acheté plus cher que sa clause libératoire, fixée à 6 millions d’euros, pour faire passer la pilule au club catalan, mais aussi payer moins de charges sociales sur le transfert, Dro Fernández n’est d’abord pas le premier joueur inexpérimenté que le club de la capitale signe. Avant lui, quatre recrues parisiennes ne comptaient aucune minute pro lors de leur arrivée, dont Xavi Simons et Arnau Tenas, également en provenance du Barça.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com

Copyright © 2026 So Foot

