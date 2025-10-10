 Aller au contenu principal
Une jeune attaquante de l'OL Lyonnes victime d'une grave blessure
information fournie par So Foot 10/10/2025 à 18:26

Un envol ralenti.

Entrée à la 63 e minute face à Arsenal, sortie à la 68 e . Cinq petites minutes d’Europe pour Liana Joseph, et un genou qui a décidé que c’était déjà trop. La jeune attaquante de 19 ans de l’OL Lyonnes a vu son genou gauche tourner lors d’un duel avec Frida Maanum, la milieu d’Arsenal, et selon l’ Équipe les examens ont confirmé ce que tout le monde redoutait : rupture du ligament croisé antérieur.

Sport
