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Une invitée surprise sur les terrains de Ligue 3 la saison prochaine
information fournie par So Foot 16/04/2026 à 16:32

Une invitée surprise sur les terrains de Ligue 3 la saison prochaine

Une invitée surprise sur les terrains de Ligue 3 la saison prochaine

Ça reste, pas ça glisse. Il ne reste plus que quelques mois avant que le championnat National change de nom pour s’appeler Ligue 3. Une avancée majeure pour le football tricolore, d’autant que selon les informations de Ouest-France , l’arbitrage vidéo pourrait être utilisé dès la saison prochaine.

Nouveau nom pour une nouvelle vie

Plusieurs clubs ont été informés de cette nouvelle et vont l’évoquer ce jeudi 17 avril lors d’un comité exécutif. Cette décision aurait été discutée avec le diffuseur Ligue 1+ , qui aurait acquis les droits du championnat pour la saison 2026-2027. Le système de vidéo dépendra des moyens de captations et de la production déployés en fonction de chaque rencontre.…

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