Le football malien a un nouveau patron
Une nouvelle ère commence. Mahazou Cisset devient le nouveau président de la Fédération malienne de football , au terme d’une Assemblée générale extraordinaire tenue ce jeudi. Le nouveau patron du football malien, qui a obtenu 95,83% des voix (69 pour, 1 contre et 2 votes blancs) , était l’unique candidat dont la liste a été retenue au préalable de ces élections.
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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