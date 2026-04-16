Le message de Hugo Ekitiké après sa blessure

You’ll Never Walk Alone. Quelques jours après sa terrible blessure au tendon d’Achille, Hugo Ekitiké vient aux nouvelles dans un message posté sur ses réseaux sociaux. « C’est dur, peut-être même injuste… mais je suis reconnaissant que cela m’arrive ici, parmi vous. Je ne suis pas seul » , écrit l’attaquant des Reds .

It’s hard, maybe even unfair… but I’m grateful this is happening to me here, among you. I’m not alone. Your strength and your love will be my driving force. See you again soon, Anfield ❤️ pic.twitter.com/uV3c6PREAv…

AR pour SOFOOT.com