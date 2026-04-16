Une lourde suspension pour un bourreau du PSG

À en tomber du fauteuil. Sébastien Tambouret , entraîneur de la réserve du Stade rennais, a été suspendu six mois, dont trois avec sursis , pour s’être emporté contre le corps arbitral lors du match nul de son équipe contre Ergué-Gabéric, en National 3, en mars dernier.

Le technicien rennais, qui s’était retrouvé sous les projecteurs en février en s’imposant contre le PSG lors de son intérim sur le banc entre le licenciement de Habib Beye et la nomination de Franck Haise, n’avait pas digéré l’égalisation litigieuse (le ballon n’aurait pas franchi la ligne de but). La sanction est effective depuis quelques matchs déjà, Tambouret les vivant derrière la main courante.…

TC pour SOFOOT.com