Lionel Messi devient propriétaire d'un club espagnol

Un patron de luxe. Lionel Messi est officiellement devenu le nouveau propriétaire de l’UE Cornellà , un club de troisième division espagnole. « L’UE Cornellà annonce que le footballeur argentin et huitième vainqueur du Ballon d’Or, Leo Messi, a officialisé l’acquisition du club , devenant ainsi le nouveau propriétaire de l’institution Baix Llobregat » , annonce le club dans un communiqué ce jeudi.

🚨 BREAKING: Lionel Messi buys Spanish 3rd division club UE Cornellà. ✍🏼 Catalunya based club will be owned by Leo Messi for its 100%. pic.twitter.com/urf1oCXgZe…

CT pour SOFOOT.com