Une invasion extraterrestre prévue pendant Écosse-Brésil

Disclosure Day , mais avec des footballeurs. Si vous comptiez tranquillement regarder Écosse-Brésil dans la nuit de mercredi à jeudi, à minuit, ça risque d’être raté. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que la rencontre risque d’être interrompue par… une invasion extraterreste !

Complètement n’importe quoi ? En effet. Vó Bahiana, voyante brésilienne suivie par 23 millions de personnes sur Instagram, a annoncé avoir fait un rêve particulièrement inquiétant avant la rencontre prévue à Miami . « J’ai rêvé que des extraterrestres envahissaient un terrain de football et que des joueurs étaient emmenés par le premier vaisseau qui arrivait », a-t-elle expliqué, avant d’ajouter que « quelque chose de très grave » pourrait se produire pendant le match.…

FL pour SOFOOT.com