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Ronaldinho sort de sa retraite et signe dans un club italien
information fournie par So Foot 24/06/2026 à 20:44

Ronaldinho sort de sa retraite et signe dans un club italien

Ronaldinho sort de sa retraite et signe dans un club italien

Le retour du roi. Ce mercredi, le club italien de Ravenne, en troisième division, a annoncé une signature complètement folle : celle de Ronaldinho , 46 ans, qui n’a pourtant plus foulé les pelouses professionnelles depuis 2015. Une folie ! Propriété d’Ignazio Cipriani depuis 2024, Ravenne a officialisé l’arrivée du Brésilien depuis Miami, où ont également été présentés les nouveaux maillots du club, issus de la marque du joueur, R10.

Bon, il semble évident que cette signature n’est qu’un immense coup marketing, et on a du mal à imaginer comment « Ronnie » pourrait sérieusement prendre part au projet sportif du club. Selon Ignazio Cipriani, l’ancien joueur du Barça entrera dans la structure du club tout en rechaussant les crampons. L’ancien Ballon d’or a pour objectif de « marquer son dernier but en tant que professionnel avec le maillot de Ravenne ». «  I l veut lancer sa marque R10, à la manière de Michael Jordan si l’on peut dire, et Ravenne sera la première équipe à la porter. »

FL pour SOFOOT.com

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