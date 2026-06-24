Dirk Kuyt fait son retour en Turquie
C’est quand la dernière fois que vous avez pensé à Dirk Kuyt ? Un bail non ? Eh bien, sachez que le bougre va bientôt retrouver l’ambiance bouillante d’Istanbul. Ce mercredi, Fenerbahçe a officialisé le retour du Néerlandais au club . L’ancien attaquant occupera le poste d’entraîneur adjoint auprès d’Ismail Kartal , vieux routier des bancs turcs. Celui qui avait inscrit un but en finale de Ligue des champions 2007 croisera là-bas quelques têtes bien connues, comme N’Golo Kanté, Ederson, Marco Asensio, Nelson Semedo ou encore Mattéo Guendouzi. Oui, les fiches de paie ont toujours de l’allure en Turquie.
Ailemize Yeniden Hoş Geldin Dirk Kuyt 💛💙…
FL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer