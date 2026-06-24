« Une affaire historique » : la Lazio condamnée pour avoir snobé une joueuse enceinte

Mama mia ! C’est le cas de le dire… Ce mercredi, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a donné raison à Maja Gothberg dans le litige qui l’opposait à la Lazio . La milieu de terrain suédoise de 28 ans estimait que le club romain avait renoncé à lui offrir un nouveau contrat après avoir appris qu’elle était enceinte à l’été 2024. Cette décision du TAS, une grande première dans l’histoire du football, pourrait changer de nombreuses choses pour les joueuses qui attendent un enfant.

Déboutée dans un premier temps par la FIFA, Gothberg a finalement obtenu gain de cause devant le TAS, avec le soutien du syndicat FIFPRO, qui a d’ailleurs qualifié la décision d’« historique ». Des échanges WhatsApp ont notamment permis d’établir qu’un accord existait bien entre les deux parties et que la Lazio connaissait la grossesse de la joueuse, contrairement à ce que le club romain affirmait.…

FL pour SOFOOT.com