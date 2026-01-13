Une internationale française passe de Chelsea à Aston Villa

Bientôt de nouveau un choix numéro un en club ? Comme annoncé ce lundi soir, Aston Villa a recruté l’internationale française Oriane Jean-François en provenance de Chelsea .

Les deux clubs ont convenu de garder le silence sur le montant du transfert, mais selon les médias, celui-ci s’élèverait à plus de 500 000 euros. La milieu de terrain avait rejoint les Blues de Londres à l’été 2024 en provenance du Paris Saint-Germain, sans toutefois parvenir à s’imposer au sein des championnes d’Angleterre.…

JE pour SOFOOT.com