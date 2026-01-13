Edgar Barros : « Une story de Sadio Mané, ça donne du pouvoir à mon message »

Après un parcours en tant que joueur en National à Avranches, Edgar Barros, 27 ans, devenu créateur de contenus sur les réseaux sociaux, est rattrapé par ses racines sénégalaises. Le 6 décembre, à l’occasion de la CAN 2025, il lance le single « Allez les Lions » en collaboration avec le chanteur malien Sidiki Diabaté, un hymne pour supporter le Sénégal, qui affrontera l’Égypte en demi-finales mercredi. Une projet pour mettre en lumière la culture africaine, selon lui encore trop peu valorisée.

C’est quoi ton parcours dans le foot ?

Je suis un gros passionné depuis toujours. J’ai commencé à jouer à 5 ans, avec le même rêve que tous les gamins, devenir footballeur professionnel. Pendant ma dernière année de master, j’ai eu un essai à Avranches, en National. Le club m’a proposé de signer et j’y ai joué pendant deux ans. J’ai même décroché mon premier contrat fédéral. Mais avec le recul, je me sentais un peu comme dans une prison dorée : je gagnais de l’argent, mais je ne pouvais pas m’exprimer de manière créative. À la fin de ma deuxième saison, j’ai décidé de faire une petite pause en partant en vacances au Mali pour trois semaines… qui se sont transformées en quatre mois.…

Célia Merckens pour SOFOOT.com