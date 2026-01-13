João Cancelo de retour au Barça après quelques frayeurs

Le retour du João. Le FC Barcelone a officialisé ce mardi l’arrivée en prêt de João Cancelo en provenance d’ Al-Hilal. Le Portugais portera la tunique catalane pour une durée de six mois. Le latéral a déjà arboré les couleurs du Barça lors de la saison 2023-2024 , exercice durant lequel il a disputé 42 matchs pour 4 buts et 5 passes décisives . Pas trop mal pour un piston.

There are places you never forget. Welcome back to Barça, João 💙❤️ pic.twitter.com/uoA7Gr0Pj9…

SW pour SOFOOT.com