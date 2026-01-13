La Ligue 1 bat encore un record d'affluence

Tous les feux sont au vert. Avec 4,21 millions de spectateurs, la Ligue 1 a connu une affluence historique pendant la première partie de saison, s’est félicitée la LFP dans un communiqué .

Comme l’affirme la Ligue, ce chiffre représente « un nouveau record depuis le passage à 18 clubs » , soit depuis 2023-2024, mais tout de même. L’affluence a connu « une hausse de 8 000 spectateurs par rapport à la mi-saison 2024-2025, date du précédent record à mi-parcours », précise l’instance.…

CMF pour SOFOOT.com