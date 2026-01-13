 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Ligue 1 bat encore un record d'affluence
information fournie par So Foot 13/01/2026 à 18:28

La Ligue 1 bat encore un record d'affluence

La Ligue 1 bat encore un record d'affluence

Tous les feux sont au vert. Avec 4,21 millions de spectateurs, la Ligue 1 a connu une affluence historique pendant la première partie de saison, s’est félicitée la LFP dans un communiqué .

Comme l’affirme la Ligue, ce chiffre représente « un nouveau record depuis le passage à 18 clubs » , soit depuis 2023-2024, mais tout de même. L’affluence a connu « une hausse de 8 000 spectateurs par rapport à la mi-saison 2024-2025, date du précédent record à mi-parcours », précise l’instance.…

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • "Je serai championne du monde de F1": des filles visent le sommet du sport automobile
    "Je serai championne du monde de F1": des filles visent le sommet du sport automobile
    information fournie par AFP Video 13.01.2026 18:32 

    "Il est grand temps qu'une femme fasse son retour en F1," affirme Zoe Florescu Potolea, pilote de 17 ans. C'est le pari du programme de formation des pilotes More Than Equal, déterminé à trouver la première femme championne du monde de F1.

  • Edgar Barros : « Une story de Sadio Mané, ça donne du pouvoir à mon message »
    Edgar Barros : « Une story de Sadio Mané, ça donne du pouvoir à mon message »
    information fournie par So Foot 13.01.2026 18:30 

    Après un parcours en tant que joueur en National à Avranches, Edgar Barros, 27 ans, devenu créateur de contenus sur les réseaux sociaux, est rattrapé par ses racines sénégalaises. Le 6 décembre, à l’occasion de la CAN 2025, il lance le single « Allez les Lions ... Lire la suite

  • João Cancelo de retour au Barça après quelques frayeurs
    João Cancelo de retour au Barça après quelques frayeurs
    information fournie par So Foot 13.01.2026 18:25 

    Le retour du João. Le FC Barcelone a officialisé ce mardi l’arrivée en prêt de João Cancelo en provenance d’ Al-Hilal. Le Portugais portera la tunique catalane pour une durée de six mois. Le latéral a déjà arboré les couleurs du Barça lors de la saison 2023-2024 ... Lire la suite

  • Lindsey Heaps dévoile les raisons de son départ de l’OL Lyonnes
    Lindsey Heaps dévoile les raisons de son départ de l’OL Lyonnes
    information fournie par So Foot 13.01.2026 18:14 

    Le cœur a ses raisons que la raison ignore. L’internationale étatsunienne Lindsey Heaps, qui quittera l’OL Lyonnes à l’issue de la saison pour rejoindre le Denver Summit FC, a pris la parole dans L’Equipe ce mardi pour éclaircir les raisons de son départ, uniquement ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank