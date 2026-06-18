Une intelligence artificielle détermine le joueur le plus beau de la Coupe du monde

Une intelligence artificielle détermine le joueur le plus beau de la Coupe du monde

Et le trophée du plus beau joueur est décerné à… Parce qu’il n’y a pas que le football dans la vie mais qu’il y a toujours besoin de faire des classements, une étude menée par DreamGF a analysé et noté les visages des joueurs qui disputent la Coupe du monde 2026.

Pour faire son classement, l’intelligence artificielle « Golden Face Ratio » a évolué la symétrie, l’équilibre et l’harmonie du visage des 150 joueurs les plus recherchés sur Google. …

VM pour SOFOOT.com