Une intelligence artificielle détermine le joueur le plus beau de la Coupe du monde
Et le trophée du plus beau joueur est décerné à… Parce qu’il n’y a pas que le football dans la vie mais qu’il y a toujours besoin de faire des classements, une étude menée par DreamGF a analysé et noté les visages des joueurs qui disputent la Coupe du monde 2026.
Pour faire son classement, l’intelligence artificielle « Golden Face Ratio » a évolué la symétrie, l’équilibre et l’harmonie du visage des 150 joueurs les plus recherchés sur Google. …
VM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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