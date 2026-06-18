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Malo Gusto se tient prêt
information fournie par So Foot 18/06/2026 à 23:09

Malo Gusto se tient prêt

Malo Gusto se tient prêt

Le Commandant Gusto est prêt à mettre les voiles. Si les performances de Théo Hernandez et Jules Koundé lors du premier match face au Sénégal (3-1) laissent à désirer, ça joue des coudes derrière .

Présent en conférence de presse ce mercredi soir, Malo Gusto est revenu sur sa concurrence avec le latéral du Barça : « Il y a de la concurrence partout. Je sais que c’est le jeu. Le coach fera ses choix. Je n’ai pas parlé avec lui, moi mon rôle est surtout d’être prêt. Je dois rester concerné. » Le joueur de Chelsea est ready , la balle est dans le camp de DD.…

EM pour SOFOOT.com

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