La Suisse étrille la Bosnie et prend la tête de son groupe

La Suisse étrille la Bosnie et prend la tête de son groupe

Au terme d'une rencontre étouffante, qu'elle aura mise du temps à maîtriser, la Suisse s'en est remise à ses entrants et à son capitaine Xhaka pour renverser la Bosnie-Herzégovine, réduite à 10 à la 80e minute (4-1). La Nati prend la tête du groupe B et s'assure quasiment une qualification pour les seizièmes de finale de cette Coupe du monde 2026.

Suisse 4-1 Bosnie

But : Manzambi (74 e , 90 e ) et Vargas (84 e ) et Xhaka (s.p, 90 e +7) pour les Suisses // Mahmic (90 e +3) pour les Bosniaques

Carton rouge : Muharemović (80 e ) …

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com