La Suisse étrille la Bosnie et prend la tête de son groupe
Au terme d'une rencontre étouffante, qu'elle aura mise du temps à maîtriser, la Suisse s'en est remise à ses entrants et à son capitaine Xhaka pour renverser la Bosnie-Herzégovine, réduite à 10 à la 80e minute (4-1). La Nati prend la tête du groupe B et s'assure quasiment une qualification pour les seizièmes de finale de cette Coupe du monde 2026.
Suisse 4-1 Bosnie
But : Manzambi (74 e , 90 e ) et Vargas (84 e ) et Xhaka (s.p, 90 e +7) pour les Suisses // Mahmic (90 e +3) pour les Bosniaques
Carton rouge : Muharemović (80 e ) …
Par Thomas Morlec pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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