Ce sera la dernière Coupe du monde de Neuer

Ce sera la dernière Coupe du monde de Neuer

Toutes les bonnes choses ont une fin. Manuel Neuer est en train de vivre sa dernière Coupe du monde. Le gardien de l’Allemagne a déclaré en conférence d’avant-match ce jeudi qu’il allait prendre, à nouveau, sa retraite internationale à la fin du tournoi.

« Ce sera mon dernier tournoi pour l’Allemagne, je ne prévois pas de participer à l’Euro dans deux ans , a lâché le portier du Bayern Munich. Je veux attendre avec impatience chaque match et ne pas penser à l’adieu ou au potentiel dernier match. »…

TM pour SOFOOT.com