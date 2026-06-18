Le PSG réunit 117 enfants autistes et neurotypiques pour un tournoi inédit

Le PSG réunit 117 enfants autistes et neurotypiques pour un tournoi inédit

Le 17 juin 2026, le Campus Paris Saint-Germain de Poissy a accueilli le premier tournoi national du programme One Team. Une journée historique placée sous le signe de l’inclusion, réunissant 117 enfants âgés de 8 à 13 ans, autistes et neurotypiques, autour d’un même ballon.

Lancé en 2021 par PSG for Communities, le programme One Team repose sur une conviction simple mais puissante : le sport peut changer des vies. Chaque semaine, des enfants atteints de troubles du spectre autistique (TSA) et des enfants neurotypiques s’entraînent ensemble, encadrés par des éducateurs spécialement formés.

Pour sa première édition nationale, le tournoi a réuni 14 équipes issues de cinq villes — Aubervilliers, Clamart, Ivry-sur-Seine, Poissy et Lille — ainsi que de jeunes licenciés U9 et U11 de l’Association Paris Saint-Germain. Au programme : poules, phase finale, podium et trophée.…

SF pour SOFOOT.com