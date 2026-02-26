« Une insulte aux victimes de viol » : l’avocate de la plaignante excédée par la banderole pour Hakimi

Une réponse aux supporters qui veulent faire justice eux-mêmes. Au lendemain de la qualification du PSG, Rachel-Flore Pardo, avocate de la femme qui a porté plainte pour viol contre Achraf Hakimi , est revenue sur la banderole déployée par certains supporters du virage Auteuil.

« Cette banderole est une insulte aux victimes de viol. La victime est niée, l’accusé est ovationné. La lutte contre les violences sexuelles n’a pas encore fait son chemin dans le monde du football masculin. N’en déplaise à certains, la procédure avance, et la justice passera », écrit l’avocate dans une story sur Instagram.…

EA pour SOFOOT.com