Declan Rice et la surprise de recevoir un message de David Beckham

Une notification « David Beckham veut vous envoyer un message », ça doit faire plaisir. Dans une interview donnée à The Sun , Declan Rice revient sur ses coups francs marqués en quarts de finale de Ligue des champions la saison dernière contre le Real Madrid. Une performance qui lui a valu les éloges de David Beckham , rien que ça.

Joue-la comme Dieu Beckham

« Il m’a envoyé un message sur Instagram à ce sujet, explique Rice, sans doute fier d’être validé par un pro en la matière et une légende en Angleterre. Je me souviens que la première fois que j’ai rencontré Beckham, c’était au Qatar. Nous nous sommes tous approchés de lui. Tous les joueurs le considéraient comme un dieu, vous savez, parce que c’est Becks. » …

EA pour SOFOOT.com