Le rêve et l'avertissement de Didier Digard avant Le Havre-PSG

La guerre des mondes. Cela pourrait être le titre accrocheur de la rencontre entre Le Havre et le PSG, prévue samedi au stade Océane. Deux clubs aux moyens très différents et un miracle permanent pour Le Havre, 13 e avec neuf points d’avance sur la zone rouge et qui espère bien imiter le Stade rennais en faisant tomber le champion d’Europe.

Sauf Didier Digard ne connaît pas la recette. « En tant que coach, je n’avais jamais battu Toulouse, je n’avais jamais perdu contre Nantes, et de toutes les équipes qui perdurent en Ligue 1, la seule équipe que je n’ai pas battue, c’est le PSG, constate le Havrais en conférence de presse. Apparemment, on dit jamais deux sans trois… J’espère que ce sera l’occasion de réaliser cet exploit. Mais au-delà de l’exploit de battre Paris, c’est surtout se rapprocher de notre objectif (le maintien) et c’est vraiment la priorité, plus que l’adversaire que l’on aura en face. » …

SW pour SOFOOT.com