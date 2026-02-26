Eze, l'homme des derbys
Peu importe qu’il s’agisse du nord ou du sud. Auteur de sept buts toutes compétitions confondues cette saison (six en Premier League, un en Coupe EFL), Eberechi Eze est devenu l’homme des derbies londoniens.
6 - All six of Eberechi Eze's goals for Arsenal this season have been scored in London derbies (1 vs Crystal Palace, 5 vs Spurs). The last Gunners player with more derby goals in a season was Pierre-Emerick Aubameyang in 2018-19 (7). Local. pic.twitter.com/cGyFY98L2C…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
