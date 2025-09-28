Une influenceuse espagnole balance sur Lamine Yamal
Lamine Yamal est de retour, les gossips aussi.
Récompensé du Trophée Kopa lors de la dernière cérémonie du Ballon d’or, Lamine Yamal a teasé son come-back dans le groupe du FC Barcelone d’un sobre « Hey, je suis de retour ! », avant d’affronter la Real Sociedad ce dimanche soir (coup d’envoi à 18h30). Elle aussi est de retour : Fati Vazquez , influenceuse espagnole de 30 ans et, accessoirement, ex de la pépite catalane de douze ans son cadet.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
