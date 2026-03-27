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Une image des Italiens célébrant la qualif de la Bosnie fait grand bruit
information fournie par So Foot 27/03/2026 à 10:07

Une image des Italiens célébrant la qualif de la Bosnie fait grand bruit

Une image des Italiens célébrant la qualif de la Bosnie fait grand bruit

L’arrogance est un plat qui se mange froid et pas forcément avec du parmesan. Les Italiens ont arraché leur qualification en battant l’Irlande du Nord 2-0, puis – une fois douchés – ont semblé célébrer comme si c’était eux qui avaient marqué… le penalty de la Bosnie-Herzégovine. La télévision publique italienne, la RAI a eu la bonne idée de filmer Di Marco et le staff au moment fatidique : la joie était totale, et peu dissimulée.

Look at this disrespect and arrogance by Italy. They were already celebrating after we won penalties. We will take this to account in Zenica!pic.twitter.com/P8DCNvpb39…

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