Ibrahima Konaté veut coller une migraine à Didier Deschamps

En voilà un qui est sponso par Doliprane. Lors de ce Brésil-France (1-2) , Ibrahima Konaté avait une carte à jouer pour gagner sa place dans le onze de Didier Deschamps en l’absence de William Saliba . S’il a tiré une carte jaune en deuxième période, le défenseur de Liverpool ne s’est pas trop mal dépatouillé pendant le premier acte pour anticiper les vagues de la Seleção .

« À titre personnel, je suis très heureux, j’ai été dans une situation délicate, admet le Parisien de naissance. Je suis là pour gagner des points, mettre une migraine au coach, et aujourd’hui c’est ce que j’ai fait, surtout contre le Brésil, Vini, Raphinha, Martinelli, et ceux qui sont entrés. Il faut continuer comme ça. » …

SW pour SOFOOT.com