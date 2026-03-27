Un défenseur renvoyé à la maison après la victoire face au Brésil

Un défenseur renvoyé à la maison après la victoire face au Brésil

Home, sweet home . Exclu lors de la victoire des Bleus face au Brésil (2-1) à la 55ᵉ pour une poussette sur Matheus Cunha comme dernier défenseur, Dayot Upamecano va quitter le groupe . « Je vais le libérer puisqu’en ayant un rouge, il ne peut pas jouer dimanche », a soufflé Didier Deschamps au micro de TF1 après la rencontre. C’est la première fois que le défenseur du Bayern Munich a écopé d’un carton rouge avec l’équipe de France.

🇧🇷Brésil 0 - 1 France 🇫🇷 Rouge pour Upamecano : les Bleus se retrouvent à 10. Le match en direct sur TF1 & @tf1plus : https://t.co/weZlNONisN pic.twitter.com/lUzEHV22K1…

TM pour SOFOOT.com