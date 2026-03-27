Le Maroc met un gros coup de pression au Sénégal

Les prolongations les plus longues de l’histoire. Déchu de son titre de champion d’Afrique au profit du Maroc, le Sénégal a fait appel mercredi devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). Et en attendant la décision finale, les Lions de la Téranga comptent bien profiter du flou artistique ambiant en maintenant les festivités prévues au Stade de France à l’occasion de son match contre le Pérou ce samedi. Et ça, ça ne plaît pas franchement au Maroc.

1/5 Nous avons adressé ce matin deux mises en demeure formelles à la Société d’Exploitation @StadeFrance ainsi qu’au groupe @GLEvents. En prêtant leur concours à une cérémonie basée sur un titre révoqué, ces entités engagent leur responsabilité directe.#onchomepas 😉 #senegal…

CMF pour SOFOOT.com