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Une histoire d'amour se poursuit à Barcelone
information fournie par So Foot 12/05/2026 à 20:27

Une histoire d'amour se poursuit à Barcelone

Une histoire d'amour se poursuit à Barcelone

« Nous irons ensemble jusqu’à 2028 et si tout se passe bien, nous déciderons de continuer. J’ai la possibilité d’arrêter, et le club aussi. » Tels ont été les propos d’Hansi Flick en conférence de presse, au moment d’annoncer la prolongation de son contrat avec Barcelone .

Deux Liga, mais pas de C1

Âgé de 61 ans, l’entraîneur allemand vient de remporter un deuxième titre en Liga en autant d’années passées sur le banc du club catalan . Il a également gagné une Coupe du Roi la saison dernière, mais sa quête du Graal suprême n’a pas (encore ?) abouti : une victoire en Ligue des Champions.…

FC pour SOFOOT.com

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