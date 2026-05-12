 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Coupe du monde : Florian Thauvin toujours dans le coup
information fournie par So Foot 12/05/2026 à 21:24

Coupe du monde : Florian Thauvin toujours dans le coup

Coupe du monde : Florian Thauvin toujours dans le coup

Ce serait tout de même une très, très grosse surprise. Mais voir Florian Thauvin à la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France est toujours possible, au vu des propos du principal concerné. Transparent en conférence de presse, le joueur de Lens a en effet indiqué qu’il faisait partie d’une liste élargie .

Une pré-convocation en guise d’espoir

« Je fais partie de la pré-convocation, mais je n’ai pas plus d’information que ça sur l’initiative. C’est déjà bien de faire partie de la pré-liste, mais ce n’est pas nouveau : ça fait déjà presque deux ans, maintenant » , a ainsi dévoilé le champion du monde 2018, qui fait partie des meilleurs éléments de Ligue 1 et de l’équipe-type de la saison selon les trophées UNFP.…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une nouvelle piste dans l’histoire de la taupe de Knysna lors du fiasco du Mondial 2010
    Une nouvelle piste dans l’histoire de la taupe de Knysna lors du fiasco du Mondial 2010
    information fournie par So Foot 12.05.2026 22:27 

    Attention petit spoiler ! Ne lisez pas l’article jusqu’au bout avant d’avoir vu le documentaire si vous ne souhaitez pas vous faire divulgâcher ou allez lire un autre article de sofoot.com sur le champ ! L’affaire est-elle relancée ? Le documentaire « Le Bus, les ... Lire la suite

  • Rodez retourne le Red Star dans un match fou sur le chemin de la Ligue 1
    Rodez retourne le Red Star dans un match fou sur le chemin de la Ligue 1
    information fournie par So Foot 12.05.2026 22:26 

    Red Star 2-3 Rodez Buts : Cabral (15 e ) et Escartin (61 e ) pour le Red Star // Baldé (29 e ), Magnin (67 e ) et Younoussa (69 e ) pour le RAF Plus d’informations à venir… … CG, au stade Bauer pour SOFOOT.com

  • Espagne : 2 cadres privés de Coupe du monde
    Espagne : 2 cadres privés de Coupe du monde
    information fournie par So Foot 12.05.2026 22:25 

    Au vu de leur saison, ce n’est pas illogique… Dans l’optique de la Coupe du monde 2026, Luis de la Fuente a procédé à une liste (très) élargie de 55 joueurs. Et dans cette dernière, deux noms biens connus n’apparaissent pas : Dani Carvajal et Alvaro Morata. Des ... Lire la suite

  • Hansi Flick gêné par la célébration de Lamine Yamal
    Hansi Flick gêné par la célébration de Lamine Yamal
    information fournie par So Foot 12.05.2026 21:46 

    Pas de coup de gueule, pas de polémique. Mais entre les lignes, Hansi Flick a bien fait comprendre qu’il ne goûtait pas vraiment le geste de Lamine Yamal . Durant les célébrations fêtant le titre de Barcelone en Liga, le jeune joueur du club espagnol a en effet ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank