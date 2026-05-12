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Hansi Flick gêné par la célébration de Lamine Yamal
information fournie par So Foot 12/05/2026 à 21:46

Hansi Flick gêné par la célébration de Lamine Yamal

Hansi Flick gêné par la célébration de Lamine Yamal

Pas de coup de gueule, pas de polémique. Mais entre les lignes, Hansi Flick a bien fait comprendre qu’il ne goûtait pas vraiment le geste de Lamine Yamal . Durant les célébrations fêtant le titre de Barcelone en Liga, le jeune joueur du club espagnol a en effet brandi un drapeau de la Palestine.

Joueur majeur, entraîneur peu aboyeur

Réaction de son entraîneur, discret sur le sujet en conférence de presse : « Ce sont des choses que je n’aime pas, d’habitude. Je lui ai dit que c’est son choix, il est majeur. Nous nous consacrons à jouer au football, et nous devons tenir compte des attentes du public. »

FC pour SOFOOT.com

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