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Élection, sexisme, bagarre, médias : l'offensive de Florentino Pérez
information fournie par So Foot 12/05/2026 à 20:50

Élection, sexisme, bagarre, médias : l'offensive de Florentino Pérez

Élection, sexisme, bagarre, médias : l'offensive de Florentino Pérez

Il s’agissait d’un événement « exceptionnel » , et pas dans le bon sens du terme. Ayant organisé une conférence de presse imprévue et emplie de promesse ce mardi soir, Florentino Pérez était (forcément) attendu. Et sans surprise, le président du Real Madrid s’est montré offensif. Avec une annonce, d’abord : le patron ne s’en ira pas de lui-même, même s’il a décidé de convoquer une nouvelle élection. « Florentino ne partira pas tant que les socios ne voudront pas qu’il parte. Il y a une campagne contre moi, mais je suis toujours là et je suis le président, a commencé le dirigeant. Je me présente aux élections car certains groupes ont tenté de prendre le contrôle du club, et ces groupes prétendent que le Real Madrid est un véritable chaos. Si quelqu’un veut se présenter à la présidence, il ne devrait pas se contenter de menacer : il devrait le faire, et il devrait expliquer comment il financera sa campagne. » Voilà pour l’information. Pour le reste, Pérez n’a cessé d’attaquer ceux qui le critiquent un peu trop à son goût.

Un avis sur la baston Tchouaméni-Valverde ?

Les médias, par exemple. « Personne ne m’intimide et il y a des groupes qui veulent diriger le Real Madrid, mais ils n’y sont pas parvenus. Les journalistes et leurs confrères ne dirigent rien, ici. On ne les croit pas alors que moi, on me croit. Les journalistes pensent influencer les décisions du club parce qu’ils sont importants, mais ce n’est pas le cas » , a ainsi lancé le bonhomme de 79 ans. Avant de faire preuve de sexisme à l’encontre d’une journaliste : « Je vais me désabonner d’ABC. Regardez les deux articles qu’ils publient aujourd’hui et écrits par une femme, je ne sais même pas si elle connaît quelque chose au football. » Enfin, le Monsieur est revenu sur la bagarre entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde : « Ce n’est pas la première fois que deux joueurs se disputent, je trouve ça terrible et c’est encore pire qu’ils l’aient rendu public. Je suis ici depuis 26 ans et pas une seule année ne s’est écoulée sans que deux joueurs voire quatre se battent, mais je trouve affreux que cela soit étalé au grand jour. »

FC pour SOFOOT.com

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