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Une grosse vague de chaleur va s’abattre sur les Etats-Unis
information fournie par So Foot 30/06/2026 à 11:12

Une grosse vague de chaleur va s’abattre sur les Etats-Unis

Une grosse vague de chaleur va s’abattre sur les Etats-Unis

Après les orages, les aliens et les séismes, un autre malheur va venir s’abattre sur la Coupe du Monde. D’après l’agence de presse américaine Associated Press, une grosse vague de chaleur va s’abattre cette fin de semaine sur la Côte Est et le centre des Etats-Unis . Les températures pourraient frôler les 40 degrés Celsius et les 43 en ressenti. De quoi donner de l’utilité aux pauses fraîcheur…

Les Bleus directement concernés

L’équipe de France, qui jouera ce mardi soir contre la Suède, sera directement concernée par ce terrible bulletin météo. Il fera plus de 30 degrés dans la soirée au MetLife Stadium de New York (le coup d’envoi sera donné à 17h, heure locale). En cas de qualification, la clique à DD pourrait encore plus souffrir de ces chaleurs, étant donné qu’il devrait faire 37 degrés samedi à Philadelphie, où les Bleus pourraient rencontrer le Paraguay en huitièmes de finale.…

ABS pour SOFOOT.com

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