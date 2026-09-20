Une grosse surprise dans le 11 de l'OM

Une grosse surprise dans le 11 de l'OM

Les coachs ont tranché. Les compositions du Classique sont tombées, et Luis Enrique a décidé de faire confiance à Désiré Doué. Remplaçant contre le Slovan Bratislava et le Stade brestois, l’international français démarrera le match dans le onze, complétant le trio offensif avec Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

Côté marseillais, Bruno Genesio surprend en alignant Neal Maupay. Un choix fort puisque le natif de Versailles n’avait joué que trente minutes depuis le début de la saison en Ligue 1. Angel Gomes, lui, est sur le banc.…

QB pour SOFOOT.com