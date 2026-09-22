Hommage à Mazzola : la Juventus sanctionnée pour le comportement irrespectueux de ses supporters

Hommage à Mazzola : la Juventus sanctionnée pour le comportement irrespectueux de ses supporters

La Fédération italienne sévit contre les irrévérencieux. Dimanche dans les stades italiens, une minute de silence était prévue un hommage à Sandro Mazzola , légende de l’Inter décédée le 19 septembre dernier. Mazzola a disputé l’intégralité de sa carrière sous les couleurs des Nerazzurri de 1961 à 1976, y remportant notamment deux Ligues des champions.

Cependant, certains supporters de la Juventus se sont tristement distingués en perturbant ce moment de recueillement avec des chants . Bilan des courses : la Vieille Dame a été condamnée à verser 10 000 euros d’amende suite à ces incidents.…

MB pour SOFOOT.com