Jean Butez et Mike Maignan se sont croisés plus d'une fois avant Clairefontaine

Toutes les routes mènent à Milan. Arrivé en renfort surprise ce lundi, à Clairefontaine, pour son tout premier rassemblement avec l’équipe de France, Jean Butez (31 ans) découvre le château . Il en profite pour retrouver des connaissances plus où moins vieilles. Formé à Lille, le portier de Côme y a passé plus d’une année aux côtés de… Mike Maignan , son coéquipier et numéro 1 au poste de gardien. C’était entre 2015 et 2017, alors que Maignan était le remplaçant de l’iconique Vincent Enyema. Butez, lui, connaissait ses premiers groupes avec les Nordistes.

Voisins un jour, voisins toujours

Ne croyez pas que les routes des deux anciens Dogues ne s’étaient pas recroisées depuis. Et oui, Milan et Côme, ce n’est qu’à 50 kilomètres. Après l’entraînement des Bleus, le joueur français le plus vieux à être convoqué pour la première fois en sélection A s’est confié au micro des journalistes. Révélant même une anecdote sympa sur sa relation avec Magic Mike : « On habite pas loin l’un de l’autre à Milan. Mike c’est un proche, on se croise de temps en temps à l’école de nos enfants . » …

AC pour SOFOOT.com