Arsenal parti pour 10 ans d'Arteta sur son banc ?

Arsenal parti pour 10 ans d'Arteta sur son banc ?

Londres lui va si bien. Après un exercice 2025-2026 historique ponctué par un titre de champion d’Angleterre et une finale de Ligue des champions perdue face au PSG en mai dernier, Mikel Arteta s’apprêterait à prolonger son contrat à Arsenal selon les informations de la BBC.

L’ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City devrait rester au moins jusqu’en 2029 sur les bords de la Tamise. Présent sur le banc des Gunners depuis décembre 2019 , Arteta a su se montrer patient en construisant un projet viable sur le long-terme.…

MB pour SOFOOT.com