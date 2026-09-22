Retraites à gogo : la sélection nationale est-elle devenue à la carte ?

Retraites prématurées, choix des matchs ou refus de sélection par ego : le football international fait face à une certaine forme de rejet de la part de bon nombre de joueurs ces dernières années. Face à la multiplication des matchs et dans une situation où les clubs demeurent en position de force face aux sélections, la valeur de la tunique nationale semble avoir perdu de sa superbe auprès de ses représentants.

Le parfum de la Coupe du monde a déjà été balayé par les effluves de la rentrée, mais alors que la trêve internationale pointe déjà le bout de son nez, on peut sentir une odeur de changement dans les différentes sélections. Chaque fin de Mondial s’accompagne de sa ribambelle de retraites internationales pour des grands noms de leur génération. Ainsi Neymar, Riyad Mahrez, James Rodríguez ou encore Manuel Neuer ont dit adieu à leur équipe nationale, tandis que Lionel Messi s’offre une dernière danse sous le maillot de l’ Albiceleste le 6 octobre prochain face au Bénin.

Une tendance logique pour cette génération qui tire sa révérence, et parmi lesquels seuls Cristiano Ronaldo et Luka Modrić font de la résistance. Mais ces derniers temps, le football international a aussi vu de nombreux joueurs, pas franchement en âge de rendre leur tablier, bouder la sélection. Un phénomène qui donne l’impression qu’une convocation sous le maillot national n’est plus ce privilège que les joueurs honoraient sans réfléchir, mais une option devenue un peu à la carte, selon les humeurs de chacun.…

Propos de Claude Le Roy recueillis par OC

Par Oscar Crassous pour SOFOOT.com