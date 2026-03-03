Une grande teuf au siège de la FIFA pour les dix ans de la présidence de Gianni Infantino

Le melon du gars… Arrivé à la présidence de la FIFA en 2016, cela fait maintenant dix ans que Gianni Infantino est à la tête de l’instance du foot mondial. Ça valait bien une grosse fiesta au siège de la FIFA à Zurich ces derniers jours , où on a sorti les grands moyens : exposition des trophées de la FIFA, un diaporama typique des soirées salle des fêtes, des kakémonos sobrement imprimés Infantino et même le gâteau et les petits fours (qui ont l’air tout sauf appétissants) à son nom.

TJ pour SOFOOT.com