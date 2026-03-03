Un match entre l’Algérie et les Pays-Bas avant la Coupe du monde

Un petit apéro avant les choses sérieuses. La Fédération néerlandaise de football a annoncé, ce lundi, la tenue d’un match amical de préparation à la Coupe du monde entre les Pays-Bas et l’Algérie, prévu le 3 juin.

Une première entre les deux sélections

De Kuip, le stade du Feyenoord Rotterdam, a été choisi pour accueillir la première confrontation entre ces deux sélections . Ce sera le dernier match des Oranje à domicile avant leur grand départ pour les États-Unis, où ils retrouveront une autre sélection nord-africaine dans la poule F, la Tunisie (25 juin, à 1 heure).…

CT pour SOFOOT.com