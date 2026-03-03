 Aller au contenu principal
Le joueur le plus rapide du monde joue en Belgique
information fournie par So Foot 03/03/2026 à 12:41

Flashé à 39 km/h ! Comme l’a rapporté le média belge Sporza , Yira Sor serait actuellement le footballeur le plus rapide du monde. Ce dimanche, l’attaquant de Genk a atteint une vitesse de pointe inégalée au cours des deux dernières années.

Plus rapide que Mbappé

Dans le temps additionnel, le joueur de 25 ans a réalisé un impressionnant sprint de 70 mètres et a inscrit le but du 3-0 contre La Gantoise. Selon une mesure basée sur des données GPS, il aurait atteint une vitesse de 39,02 km/h, tandis que la méthode de mesure optique, plus couramment utilisée dans le football professionnel, a enregistré une vitesse de « seulement » 37,7 km/h .…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
