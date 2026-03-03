Samuel Umtiti parle de ses regrets au Barça et de l’importance de Luis Enrique

Confessions umtitimes. Dans un entretien pour DAZN au Camp Nou avant que le FC Barcelone ne reçoive l’Atlético pour tenter de réaliser l’improbable, Samuel Umtiti a avoué sur l’un de ses regrets : ne pas avoir su dire les choses lorsqu’il essayait de revenir à son prime malgré des soucis récurrents au genou après la Coupe du monde 2018.

« On essayait tout, mais finalement les gens pensaient que je ne faisais rien en réalité, que j’attendais paisiblement chez moi pour prendre mon salaire, déplore le champion du monde 2018. J’aurais peut-être dû parler du fait que je faisais tout pour revenir afin qu’ils comprennent que j’avais mal. […] Je n’en avais pas la capacité mentale, je pense que c’était une mini dépression et je n’ai pas su la gérer. » Une chose sur laquelle il s’était livré cet automne dans le documentaire Têtes plongeantes .…

SW pour SOFOOT.com