 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Samuel Umtiti parle de ses regrets au Barça et de l’importance de Luis Enrique
information fournie par So Foot 03/03/2026 à 12:58

Samuel Umtiti parle de ses regrets au Barça et de l’importance de Luis Enrique

Samuel Umtiti parle de ses regrets au Barça et de l’importance de Luis Enrique

Confessions umtitimes. Dans un entretien pour DAZN au Camp Nou avant que le FC Barcelone ne reçoive l’Atlético pour tenter de réaliser l’improbable, Samuel Umtiti a avoué sur l’un de ses regrets : ne pas avoir su dire les choses lorsqu’il essayait de revenir à son prime malgré des soucis récurrents au genou après la Coupe du monde 2018.

« On essayait tout, mais finalement les gens pensaient que je ne faisais rien en réalité, que j’attendais paisiblement chez moi pour prendre mon salaire, déplore le champion du monde 2018. J’aurais peut-être dû parler du fait que je faisais tout pour revenir afin qu’ils comprennent que j’avais mal. […] Je n’en avais pas la capacité mentale, je pense que c’était une mini dépression et je n’ai pas su la gérer. » Une chose sur laquelle il s’était livré cet automne dans le documentaire Têtes plongeantes .…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les Bleues devront se passer de leur gardienne titulaire
    Les Bleues devront se passer de leur gardienne titulaire
    information fournie par So Foot 03.03.2026 14:29 

    Coup dur. Au moment d’entamer sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2027 ce mardi soir à Dublin (19h30), l’équipe de France féminine doit se résoudre à affronter la République d’Irlande sans sa gardienne titulaire Pauline Peyraud-Magnin , 33 ans et ... Lire la suite

  • Le geste fort de la sélection féminine de l'Iran
    Le geste fort de la sélection féminine de l'Iran
    information fournie par So Foot 03.03.2026 14:28 

    Silence assourdissant. Comme l’a rapporté le Guardian ce mardi, les joueuses de l’équipe nationale féminine iranienne ont refusé lundi, avant le coup d’envoi de leur premier match de la Coupe d’Asie en Australie, de chanter l’hymne national iranien. A defying silence ... Lire la suite

  • Tirage au sort de la Coupe du Monde de la FIFA 2026
    Football: L'Iran s'interroge sur sa participation au Mondial 2026
    information fournie par Reuters 03.03.2026 13:09 

    L'Iran s'interroge sur sa participation à la ‌Coupe de monde de football 2026, qui se tiendra cet été aux Etats-Unis, au Canada et ​au Mexique, après que Washington, aidé d'Israël, a déclenché samedi des attaques aériennes sur le pays, une opération militaire toujours ... Lire la suite

  • Une grande teuf au siège de la FIFA pour les dix ans de la présidence de Gianni Infantino
    Une grande teuf au siège de la FIFA pour les dix ans de la présidence de Gianni Infantino
    information fournie par So Foot 03.03.2026 12:50 

    Le melon du gars… Arrivé à la présidence de la FIFA en 2016, cela fait maintenant dix ans que Gianni Infantino est à la tête de l’instance du foot mondial. Ça valait bien une grosse fiesta au siège de la FIFA à Zurich ces derniers jours , où on a sorti les grands ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank