Une grande réforme débarque en Première Ligue

La modernité. La VAR débarque en Arkéma Première Ligue . L’assistance vidéo à l’arbitrage fera son apparition sur les douze pelouses de première division dès le début de la saison 2026-2027. La vidéo a déjà fait son apparition lors des play-offs cette saison. Elle sera utilisée lors de la finale du Championnat. L’OL Lyonnes accueille le Paris FC le vendredi 29 mai prochain (21 heures), au Groupama Stadium.

Le même dispositif qu’en Ligue 1

La nouvelle a été annoncée lors de la cérémonie des trophées LFFP, organisée par la FFF ce lundi soir à Paris. « La Fédération a fait le choix de faire en sorte que la D1 utilise la même VAR que les matchs des garçons, a expliqué Jean-Michel Aulas lors de la cérémonie. Quatre caméras permettront d’avoir le même dispositif que la Ligue 1. » Les Malouines, promues de Seconde Ligue, vont vivre une grande première.…

UL, avec LB au Pavillon Gabriel pour SOFOOT.com