Le palmarès des trophées LFFP

Ce soir, c’est la cérémonie des trophées LFFP. Au Pavillon Gabriel, comme lors de la soirée de l’UNFP, Melchie Dumornay a été élue joueuse de la saison d’Arkéma Première Ligue. La Lyonnaise, absente de la cérémonie, a été sacrée devant Sakina Karchaoui et Romée Leuchter. Elle succède à Clara Mateo. Dépositaire du jeu de l’OL Lyonnes de Jonathan Giráldez, elle facture pour le moment six buts et sept passes décisives cette saison en Championnat.

L’OL a encore deux très grosses échéances cette saison : récupérer le trophée de l’Arkéma Première Ligue, qui ne lui a échappé qu’une fois depuis la saison 2006-2007, et remporter la Ligue des champions. La compétition européenne échappe aux Lyonnaises depuis 2022.…

UL, avec LB au Pavillon Gabriel pour SOFOOT.com