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Des supporters lillois au stade de France pour la finale ?
information fournie par So Foot 18/05/2026 à 21:53

Des supporters lillois au stade de France pour la finale ?

Des supporters lillois au stade de France pour la finale ?

Est-ce pour leur remercier pour la qualification directe en Ligue des champions ? Directement qualifié en Ligue des champions pour la cinquième fois de son histoire, le LOSC a vécu une drôle de soirée ce dimanche. Défait à domicile par Auxerre (0-2), Lille peut remercier à distance son meilleur ennemi lensois. Le Racing a en effet largement battu l’OL (4-0), qui avait besoin d’une victoire pour finir troisième à la place des Nordistes.

Une amitié avec les Niçois

Ce lundi, La Voix du Nord raconte que des supporters lillois envisageraient de se déplacer au stade de France pour assister à la finale de la Coupe de France entre Lens et Nice. Une petite centaine d’ultras lillois pourraient venir prêter main forte à leurs amis niçois . Ces proches du groupes niçois Ultras Populaire Sud appartiendraient aux Dogues Virage Est. En mars 2024, des supporters lensois et niçois avaient échangé des coups de poing avant une rencontre entre Lens et Nice. Les préfectures impliquées doivent se réunir pour déterminer l’ampleur du dispositif policier en place ce vendredi avant la finale, dont le coup d’envoi sera donné à 21 heures.…

UL pour SOFOOT.com

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