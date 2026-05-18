Un international français quitte l'OM à la fin de la saison

BP sans gaz cette saison. L’idylle (ou pas) entre Benjamin Pavard et l’OM prend fin. L’international français a annoncé la fin de son parcours à Marseille . Le défenseur a été prêté une saison, avec une option d’achat estimée à 15 millions d’euros. Si l’ancien du Bayern Munich n’a manqué que quatre rencontres de Ligue 1 depuis son arrivée fin août, il a observé l’élimination des siens lors de la dernière journée de la phase de ligue de Ligue des champions, fin janvier, à Bruges (0-3).

« Une expérience forte »

« Une page se tourne aujourd’hui avec l’Olympique de Marseille, a commenté sur Instagram le champion du monde 2018. Porter ce maillot restera une expérience forte dans ma carrière et dans ma vie. J’ai toujours essayé de tout donner sur le terrain et de représenter ce club avec respect et engagement. » L’OM, dont le nom de l’entraîneur n’est pas encore statué pour la saison prochaine, devrait bientôt officialiser l’arrivée de l’ancien directeur sportif de Brest Grégory Lorenzi. Et vivre un nouveau grand ménage sur le terrain, comme lors des derniers mercatos.…

UL pour SOFOOT.com